Le super 365 Les plus belles destinations Lonely Planet

Ephéméride 2027 - Super 365 - Passion photos - Les plus belles destinations Lonely Planet - 1 photo par jour de voyage - Beau format avec papier photo et boitier - Idée cadeau fêtes de fin d'année 365 photos des blus belles destinations au monde Offrez-vous une année d'évasion avec ce Super 365 qui rénuit 365 paysages parmi les plus spectaculaires au monde. Chaque jour, une nouvelle destination à découvrir : des toucans du Paraguay aux ruines de la bibliothèque de Celsus, en passant par l'impressionnant glacier Perito Moreno en Argentine - ; autant de paysages et de lieux d'exception qui émerveilleront les amoureux de voyage.