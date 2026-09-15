Les transformations de l'Etat se font en très grande partie dans le cadre de la décentralisation des collectivités territoriales. Les finances locales se trouvent donc au coeur des changements et des processus de régulation (ce que l'on appelle la gouvernance financière locale). Ce livre examine l'essentiel des mécanismes qui régissent la gestion financière locale (impôts, subventions, emprunts, gestion du patrimoine et des services, contrôle et régulation des décisions) et permet de mieux comprendre les évolutions actuelles : une remise en cause de l'autonomie financière qui constitue une menace pour la décentralisationune autonomie fiscale en déclinune capacité insuffisante des collectivités locales pour faire face aux défis et menaces du monde actuell'augmentation des dépenses publiques Points fortsDe nombreux tableaux, schémas et exemples permettant de mieux appréhender la matière - A jour de la loi de finances pour 2026