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Le super 365 Chats mignons

Collectif, Millesima

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Ephéméride 2027 - Super 365 - Passion photos - Chats mignons - 1 photo par jour de chats et chatons mignons - Beau format avec papier photo et boitier - Idée cadeau fêtes de fin d'année L'éphéméride idéale pour tous les amoureux des chats ! Plongez chaque jour dans l'univers fascinant des félins avec 365 photos de chats adorables, capturés dans la nature, de toutes races et aux expressions irrésistibles. Chaque page offre une nouvelle image attendrissante, idéale pour commencer la journée avec le sourire. Pensé comme un cadeau irrésistible à offrir ou à s'offrir, cette éphéméride est le choix parfait pour : Noël, les cadeaux de dernière minute, un Secret Santa, un cadeau universel pour tous les âges.

Par Collectif, Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Collectif, Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Calendriers adulte

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Le super 365 Chats mignons

Collectif, Millesima

Paru le 24/09/2026

Millésima

13,99 €

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Scannez le code barre 9782385431266
9782385431266
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