Destination Français CM1-CM2

Un guide double niveau CM1/CM2 complet, avec les séances d'étude de la langue détaillées pas à pas, les textes des dictées et des indications pour la différenciation . IMPORTANT ! Pour préparer la rentrée, téléchargez gratuitement la période 1 du guide CM, sur le site compagnon : https : //destination-francais. nathan. fr/9782095058012 (Lien -> https : //destination-francais. nathan. fr/9782095058012) Le guide accompagne pas à pas la mise en oeuvre de la méthode : > Une explication claire de l'enseignement explicite, avec un déroulé précis des différentes phases d'apprentissage. > Une programmation annuelle sur 33 semaines , pensée pour fonctionner aussi bien en classe simple qu'en double niveau. > Des fiches de préparation hebdomadaires incluant : objectifs, consignes, conseils, différenciation, remédiation, textes des dictées et séances d'APQ. + Un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas pour accompagner l'enseignement explicite. - Le matériel de manipulation pour les apprentissages concrets. - Les activités de la pratique guidée à modifier selon les besoins des élèves. - Les grilles d'observation pour suivre et évaluer les acquis. - Les corpus de mots pour le rituel des collectes. - Les mémos à distribuer aux élèves : la leçon en versions texte et audio. - Tout le matériel pour la dictée : mots, dictées aménagées et grilles de réussite. - Un accès direct au fichier élève en version numérique avec les corrigés de toutes les activités (pour les enseignants ayant équipé leur classe avec le fichier élève).