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Mon agenda cosy créatif

Nathalie Verove

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Agenda adulte janvier à décembre 2027 - agenda cosy créatif (coloriage, DIY, recettes illustrées) et vintage, signées Nathyllustre (illustratrice française). Papeterie cadeau. Marque-page original. Agenda Cosy Créatif - Organiser, imaginer, créer L'Agenda Cosy Créatif est bien plus qu'un simple agenda : c'est un véritable compagnon d'inspiration au quotidien. Pensé pour celles et ceux qui aiment allier organisation et créativité, il offre un espace harmonieux pour structurer ses projets, consigner ses idées et laisser libre cours à son imagination. A travers un univers graphique raffiné et inspirant, chaque page invite à ralentir, réfléchir et créer. Idéal pour les esprits créatifs, les passionnés de papeterie et tous ceux qui souhaitent transformer leur organisation quotidienne en un moment de plaisir. Pourquoi vous allez l'adorer : Un outil d'organisation pratique et inspirant Un espace dédié au journaling Des coloriages, des recettes de cuisite et des DIY Un design soigné pour un usage aussi utile que plaisant

Par Nathalie Verove
Chez Millésima

|

Auteur

Nathalie Verove

Editeur

Millésima

Genre

Agendas adulte

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Mon agenda cosy créatif

Nathalie Verove

Paru le 27/08/2026

Millésima

12,99 €

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