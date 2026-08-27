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Les secrets de l'alignement et de l'ancrage

Florence Vella

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Un guide pratique de reconnexion à son corps pour trouver son alignement et son ancrage dans la vie grâce à des exercices simples et accessibles. De nombreuses personnes cherchent à aller mieux ou à s'élever spirituellement sans être réellement ancrées dans leur corps. Pourtant, le corps est le premier messager de notre vérité intérieure : il est notre boussole, notre point d'équilibre et notre véhicule de vie. Dans cet ouvrage, Florence Vella propose un chemin simple et accessible pour écouter les signaux du corps, comprendre ses messages et renforcer chacune de ses dimensions fondamentales. Grâce à de nombreuses clés pratiques, vous apprendrez des techniques accessibles pour renforcer votre alignement et votre ancrage. Ceci, afin d'élever votre fréquence vibratoire, de trouver un meilleur équilibre dans tous les domaines, et votre juste place dans la vie.

Par Florence Vella
Chez Exergue

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Auteur

Florence Vella

Editeur

Exergue

Genre

Connaissance de soi

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Les secrets de l'alignement et de l'ancrage

Florence Vella

Paru le 27/08/2026

264 pages

Exergue

19,90 €

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Scannez le code barre 9782385384050
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