Notre Lorraine

Ce numéro 356 de la revue UNA VOCE déploie une fresque éditoriale dense et structurée autour de la Lorraine, envisagée comme matrice spirituelle et culturelle. A travers ses rubriques habituelles - actualités, chant grégorien, technique vocale, musique liturgique - il articule une réflexion vivante sur la transmission du sacré. Le dossier central explore la Lorraine comme terre catholique : de Chrodegang de Metz, artisan des fondements du chant grégorien, aux figures de saints éducateurs, en passant par l'héritage artistique de Georges de La Tour ou les vitraux de Bazaine. Les contributions croisent histoire, liturgie et esthétique, offrant un regard à la fois savant et incarné. Les entretiens (organiste, musicologue, schola) ancrent la revue dans une actualité dynamique : numérisation des propres diocésains, valorisation du patrimoine chanté, projets internationaux. Ce numéro conjugue ainsi mémoire et prospective, dans une ligne éditoriale exigeante au service de la tradition vivante.