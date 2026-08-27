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Notre Lorraine

Association Una Voce, Voce association Una

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Ce numéro 356 de la revue UNA VOCE déploie une fresque éditoriale dense et structurée autour de la Lorraine, envisagée comme matrice spirituelle et culturelle. A travers ses rubriques habituelles - actualités, chant grégorien, technique vocale, musique liturgique - il articule une réflexion vivante sur la transmission du sacré. Le dossier central explore la Lorraine comme terre catholique : de Chrodegang de Metz, artisan des fondements du chant grégorien, aux figures de saints éducateurs, en passant par l'héritage artistique de Georges de La Tour ou les vitraux de Bazaine. Les contributions croisent histoire, liturgie et esthétique, offrant un regard à la fois savant et incarné. Les entretiens (organiste, musicologue, schola) ancrent la revue dans une actualité dynamique : numérisation des propres diocésains, valorisation du patrimoine chanté, projets internationaux. Ce numéro conjugue ainsi mémoire et prospective, dans une ligne éditoriale exigeante au service de la tradition vivante.

Par Association Una Voce, Voce association Una
Chez Saint-Léger éditions

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Auteur

Association Una Voce, Voce association Una

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Vie chrétienne

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Notre Lorraine

Association Una Voce, Voce association Una

Paru le 27/08/2026

32 pages

Saint-Léger éditions

11,00 €

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Scannez le code barre 9782385226817
9782385226817
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