Présente depuis des millénaires dans le Bassin méditerranéen, au Moyen-Orient et en Inde, la nigelle est une plante dont les graines sont prisées pour leur saveur singulière et leurs nombreuses vertus. Récoltées depuis l'Antiquité, elles sont notamment utilisées pour produire une huile végétale aux multiples bienfaits. Anti-inflammatoire, antibactérienne, anticancéreuse, antioxydante, antihistaminique, immunostimulante, neuroprotectrice, régulatrice de la glycémie et du cholestérol... Son spectre d'action est large. Ce livre pratique et accessible vous donne les clés pour : - découvrir l'origine de l'huile de nigelle et ses nombreuses propriétés thérapeutiques ; - choisir une huile de qualité ; - l'utiliser à bon escient, avec des posologies précises et des conseils pratiques. Découvrez ce savoir ancestral pour prendre soin de vous en toute autonomie !