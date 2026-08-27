Le petit capybara

"Une belle histoire pour expliquer aux enfants le cycle de vie du petit capybara". "Je suis née au coeur d'une forêt d'Amérique du Sud. Maman s'est cachée dans les herbes à l'écart de de la rivière... Et quatre bébés sont nés. Sur le bord de la rivière, nous avons été accueillis par des couinements et de joyeux sifflements. Suivez un petit capybara qui raconte ses premiers instants de vie, ses mois passés à apprendre les dangers de la jungle auprès de sa mère, les câlins et la force du clan... jusqu'au moment où, devenu adulte, il donne naissance à son tour à un petit capybara. Un album immersif pour découvrir le cycle de vie de ces rongeurs étonnants, raconté à hauteur d'enfant. La collection Cycles naturels aide les enfants à comprendre les grands cycles de la nature : naissance, croissance, reproduction, saison, cycles de vie... A travers des histoires à la première personne, des textes accessibles et des illustrations expressives, elle rend les notions scientifiques concrètes et faciles à appréhender. Chaque livre se prolonge par une page documentaire pour approfondir le sujet. Une collection idéale pour éveiller la curiosité scientifique, enrichir le vocabulaire et partager des moments de lecture en famille autour des merveilles du vivant. Dès 3 ans, en lecture du soir ou en découverte accompagnée".