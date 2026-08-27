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Herbarium cartes oracle

Elisa Seitzinger

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Les 36 superbes cartes de ce coffret vous invite à un voyage extraordinaire à travers le monde merveilleux des plantes et de leurs bienfaits sur le corps et l'esprit. Les plantes ainsi que leurs vertus médicinales et mystiques qui leur sont associées nous ont toujours fascinées. Les fleurs, champignons et fougères qui parsèment ce coffret vous apporteront leurs bienfaits, tant sur le plan physique que spirituel et vous aideront à réaliser des guidances éclairées pour vous mener sur votre chemin de vie et vous apporter des réponses à toutes les questions que vous vous posez.

Par Elisa Seitzinger
Chez Editions Intuitives

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Auteur

Elisa Seitzinger

Editeur

Editions Intuitives

Genre

Arts divinatoires

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Herbarium cartes oracle

Elisa Seitzinger trad. Vanessa Dreux

Paru le 27/08/2026

64 pages

Editions Intuitives

27,00 €

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