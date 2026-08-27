Solo Leveling Tome 4

Découvrez la série de webromans à l'origine du célèbre webtoon ! D'étranges portails sont apparus sur Terre, laissant s'échapper d'abominables monstres... Que pourrait bien faire le chasseur le plus faible du monde pour sauver l'humanité ? A notre époque, d'étranges portails sont apparus sur Terre, connectant la planète à des donjons peuplés de monstres. Pour les combattre, l'humanité peut compter sur les chasseurs, des humains ayant développé des capacités surnaturelles. Chasseur de rang E, Sung Jinwoo se rend un jour dans un donjon de bas niveau avec son équipe. Mais l'escadron se retrouve piégé dans une salle remplie de monstres surpuissants...