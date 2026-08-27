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#Essais

Trinité Sauvage

Rachel L'Abbé Shatiuka, Shatiuka rachel L'abbé

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Découvrez la "Trinité Sauvage" - l'énergie du Féminin, du Masculin et de l'Enfant - afin de vous nettoyer des scories d'un monde malade qui veut nous maintenir sur des chemins de confusion et de souffrance. Grâce à la voix des ancêtres, de notre Terre Mère, des animaux totems que l'autrice canalisent, réinvestissez pleinement votre puissance intérieure ! En dehors de tout concept religieux, Rachel L'abbé Shatiuka propose de réhabiliter ici la Trinité sauvage qui regroupe les véritables énergies qui nous constituent : - celle du sacré - principe du Féminin, - celle du coeur - principe de l'Enfant, - celle de l'esprit - principe du Masculin. Il s'agit pour l'auteure, femme-médecine de renom, de nous faire passer un message vibrant pour oeuvrer à un nettoyage énergétique profond et majeur de nos sociétés humaines délétères et pouvoir intégrer ainsi les valeurs et les sagesses ancestrales des peuples premiers. C'est un chemin initiatique qui s'annonce et que le lecteur peut engager en lisant ce livre afin de se reconnecter à notre Terre-mère, à nos ancêtres, aux animaux totems et guides qui nous accompagnent.

Par Rachel L'Abbé Shatiuka, Shatiuka rachel L'abbé
Chez Editions Véga

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Auteur

Rachel L'Abbé Shatiuka, Shatiuka rachel L'abbé

Editeur

Editions Véga

Genre

Esotérisme

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Trinité Sauvage

Rachel L'Abbé Shatiuka, Shatiuka rachel L'abbé

Paru le 10/09/2026

224 pages

Editions Véga

19,00 €

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