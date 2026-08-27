Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Le cri du silence

Angel Arekin, Arekin Angel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un tueur rôde dans les Lofoten, ces îles magnifiques de Norvège, là où la nuit ne tombe jamais en hiver et où le soleil de minuit éclaire les journées d'été. C'est ici que Maja a grandi, sur ces terres morcelées qui abritent tant de secrets. C'est ici que Caern et sa soeur sont arrivés voilà quelques années, après la faillite de leur famille. Adolescent silencieux et marginal, à la beauté sauvage et charismatique, Caern est pourtant méprisé de tous. Seule Maja le voit différemment et se lie avec lui malgré les mises en garde de ses proches. Mais alors que la relation entre les deux adolescents se développe, le Tueur des Lofoten frappe à nouveau, détruisant la tranquillité de l'archipel. Dix ans s'écoulent avant que le destin ne les remette sur le même chemin. Le passé a laissé des traces indélébiles mais l'attirance entre eux est toujours présente. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls...

Par Angel Arekin, Arekin Angel
Chez Black Ink Editions

|

Auteur

Angel Arekin, Arekin Angel

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le cri du silence par Angel Arekin, Arekin Angel

Commenter ce livre

 

Le cri du silence

Angel Arekin, Arekin Angel

Paru le 27/08/2026

Black Ink Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379939419
9782379939419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.