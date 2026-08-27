Le cri du silence

Un tueur rôde dans les Lofoten, ces îles magnifiques de Norvège, là où la nuit ne tombe jamais en hiver et où le soleil de minuit éclaire les journées d'été. C'est ici que Maja a grandi, sur ces terres morcelées qui abritent tant de secrets. C'est ici que Caern et sa soeur sont arrivés voilà quelques années, après la faillite de leur famille. Adolescent silencieux et marginal, à la beauté sauvage et charismatique, Caern est pourtant méprisé de tous. Seule Maja le voit différemment et se lie avec lui malgré les mises en garde de ses proches. Mais alors que la relation entre les deux adolescents se développe, le Tueur des Lofoten frappe à nouveau, détruisant la tranquillité de l'archipel. Dix ans s'écoulent avant que le destin ne les remette sur le même chemin. Le passé a laissé des traces indélébiles mais l'attirance entre eux est toujours présente. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls...