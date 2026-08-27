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#Roman jeunesse

Simon, 1944

Florence Medina

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Une plongée dans le quotidien d'un réfugié juif ! 1942. Alors que les rafles s'intensifient dans un Paris occupé, Simon, 12 ans, doit fuir la capitale. Grâce à un réseau de résistants, le jeune garçon trouve refuge au Chambon-sur-Lignon, un village cévenol qui protège de nombreux juifs persécutés. Accueilli par la famille Rouméjon, Simon devient Nicolas et s'invente une nouvelle vie aux côtés de Sylvie et Anne-Marie. Entre le quotidien à la ferme, l'école, et l'amitié qui naît avec les deux jeunes filles, Simon s'adapte peu à peu, tout en gardant l'espoir de retrouver un jour ses parents. Mais même dans ce havre de paix, la guerre n'est jamais très loin... Un roman poignant sur la solidarité en temps de guerre !

Par Florence Medina
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Florence Medina

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Simon, 1944

Florence Medina

Paru le 27/08/2026

264 pages

Poulpe fictions

13,95 €

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Scannez le code barre 9782377424573
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