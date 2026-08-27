Simon, 1944

Une plongée dans le quotidien d'un réfugié juif ! 1942. Alors que les rafles s'intensifient dans un Paris occupé, Simon, 12 ans, doit fuir la capitale. Grâce à un réseau de résistants, le jeune garçon trouve refuge au Chambon-sur-Lignon, un village cévenol qui protège de nombreux juifs persécutés. Accueilli par la famille Rouméjon, Simon devient Nicolas et s'invente une nouvelle vie aux côtés de Sylvie et Anne-Marie. Entre le quotidien à la ferme, l'école, et l'amitié qui naît avec les deux jeunes filles, Simon s'adapte peu à peu, tout en gardant l'espoir de retrouver un jour ses parents. Mais même dans ce havre de paix, la guerre n'est jamais très loin... Un roman poignant sur la solidarité en temps de guerre !