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#Roman francophone

Propaganda

Françoise Ruscak, Maxime Belloche

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En 1928, Edward Bernays publie Propaganda : un ouvrage qui révèle comment l'opinion publique peut être façonnée, orientée, influencée. Faire acheter un produit, faire élire un président ou faire adhérer à une idée : pour lui, ces objectifs reposent sur les mêmes mécanismes. Des décennies plus tard, Noam Chomsky décrira l'ouvrage comme " le manuel classique de l'industrie des relations publiques ". Près d'un siècle après sa parution, Mildred, stagiaire dans une agence de communication, consacre un mémoire à Bernays. Un soir, celui-ci apparaît et s'installe à ses côtés, bien décidé à l'aider à décrocher un poste et à lui démontrer la pertinence de ses théories. Au fil de leurs échanges, Mildred confronte les idées de Bernays aux réalités du XXIe siècle : information en temps réel, réseaux sociaux, données personnelles... Un dialogue passionnant qui met en lumière une vérité dérangeante : si les outils ont évolué, les ressorts de la manipulation collective restent étonnamment les mêmes.

Par Françoise Ruscak, Maxime Belloche
Chez Steinkis

|

Auteur

Françoise Ruscak, Maxime Belloche

Editeur

Steinkis

Genre

Réalistes, contemporains

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Propaganda

Françoise Ruscak, Maxime Belloche

Paru le 27/08/2026

151 pages

Steinkis

22,00 €

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