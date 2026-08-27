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#Essais

La Fine Fleur de la chanson française 1967-1973

Pierre Saby

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A travers l'histoire d'un concours radiodiffusé destiné aux jeunes auteurs-compositeurs-interprètes, une réflexion sur le genre de la chanson de qualité et ses rapports avec la poésie. Le 3 janvier 1967, sur la chaîne de radio nationale France Inter, était diffusée pour la première fois une formule scénique de l'émission "La fine fleur de la chanson française" , conçue et produite par le poète et homme de radio Luc Bérimont (1915-1983), dont une formule "studio" existait depuis plusieurs années, consacrée à la chanson de qualité et à la poésie. Le nouveau projet instituait un concours public destiné à de jeunes chanteurs, principalement auteurs-compositeurs interprètes, avec le double objectif d'aider au début de carrière des meilleurs d'entre eux, et de promouvoir la chanson poétique et la chanson d'auteur, en une période où la vague "yé-yé" n'avait pas encore reflué, et où ce que l'on appelait encore "chanson" était déjà devenue une industrie. L'épopée du concours de La Fine Fleur dura cinq ans (1967-1971), et l'émission de Bérimont disparut à la fin de 1973, peu avant la fermeture de nombreux cabarets parisiens.

Par Pierre Saby
Chez Editions Universitaires de Dijon

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Auteur

Pierre Saby

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Chanson française

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La Fine Fleur de la chanson française 1967-1973

Pierre Saby

Paru le 27/08/2026

125 pages

Editions Universitaires de Dijon

15,00 €

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