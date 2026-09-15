Plane Landing Vevey

Un ouvrage de référence dédié au projet Plane Landing de Aleksandra Mir, explorant plus de vingt ans de recherche artistique autour de la monumentalité, de l'imaginaire et du déplacement. Conçu dans le prolongement de la Biennale Images Vevey 2024, ce livre rassemble également une installation in situ composée de 192 collages réalisés à partir de matériaux collectés à Vevey et sur les rives du Léman. A la croisée de la sculpture, de la photographie et du livre d'artiste, cette publication richement illustrée propose une immersion dans un univers visuel singulier, articulant échelle monumentale et fragments du réel. Destiné aux amateurs d'art contemporain, aux professionnels du secteur et aux collectionneurs, cet ouvrage s'inscrit comme une ressource essentielle pour comprendre la démarche d'une artiste majeure de la scène internationale, tout en offrant une expérience esthétique accessible et immersive.