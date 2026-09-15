Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Plane Landing Vevey

Aleksandra Mir

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un ouvrage de référence dédié au projet Plane Landing de Aleksandra Mir, explorant plus de vingt ans de recherche artistique autour de la monumentalité, de l'imaginaire et du déplacement. Conçu dans le prolongement de la Biennale Images Vevey 2024, ce livre rassemble également une installation in situ composée de 192 collages réalisés à partir de matériaux collectés à Vevey et sur les rives du Léman. A la croisée de la sculpture, de la photographie et du livre d'artiste, cette publication richement illustrée propose une immersion dans un univers visuel singulier, articulant échelle monumentale et fragments du réel. Destiné aux amateurs d'art contemporain, aux professionnels du secteur et aux collectionneurs, cet ouvrage s'inscrit comme une ressource essentielle pour comprendre la démarche d'une artiste majeure de la scène internationale, tout en offrant une expérience esthétique accessible et immersive.

Par Aleksandra Mir
Chez Images Vevey

|

Auteur

Aleksandra Mir

Editeur

Images Vevey

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Plane Landing Vevey par Aleksandra Mir

Commenter ce livre

 

Plane Landing Vevey

Aleksandra Mir

Paru le 15/09/2026

64 pages

Images Vevey

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940624379
9782940624379
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.