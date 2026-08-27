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L'atelier des couleurs - Toulouse-Lautrec

Collectif, Palette

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20 cartes à colorier, tirées des plus belles oeuvres de Toulouse-Lautrec, pour apporter de la joie et de la couleur à son quotidien ou à celui de ses amis et de sa famille ! Redonnez des couleurs aux chefs-d'oeuvre de Johannes Vermeer et transformez-les en créations uniques à envoyer ou à garder pour soi. Imprimées sur un papier épais, les cartes se prêtent à toutes les techniques : crayons, feutres, aquarelle... Le verso offre de l'espace pour écrire un message personnalisé. A garder pour vous-même ou à offrir !

Par Collectif, Palette
Chez Palette

|

Auteur

Collectif, Palette

Editeur

Palette

Genre

Coloriages adultes

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L'atelier des couleurs - Toulouse-Lautrec

Collectif, Palette

Paru le 27/08/2026

20 pages

Palette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782358324731
9782358324731
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