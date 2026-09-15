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Minuit Sonne et Farandole

Alizée Goulet, Laurence Goulet-Tremblay

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Dooooong ? ! C'est l'heure. Minuit a sonné. Juno, Minne et Liondoux s'éveillent en secret, glissent hors du lit, traversent la maison endormie et s'élancent vers les bois. Cachés derrière les buissons, les trois complices regardent une étrange parade s'avancer ? : ours, lièvres, grenouilles, cerfs et écureuils font résonner tambours, flûtes et maracas sous la lune ronde. Emportés par la musique, Juno, Minne et Liondoux tournent, rient et dansent... jusqu'à basculer dans la farandole. Paf ? ! La surprise passée, enfants et animaux échangent des danses, des rires et des mélodies... jusqu'au lever du soleil.

Par Alizée Goulet, Laurence Goulet-Tremblay
Chez Monsieur Ed

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Auteur

Alizée Goulet, Laurence Goulet-Tremblay

Editeur

Monsieur Ed

Genre

Albums 3 ans et +

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Minuit Sonne et Farandole

Alizée Goulet, Laurence Goulet-Tremblay

Paru le 17/11/2026

48 pages

Monsieur Ed

16,00 €

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Scannez le code barre 9782924663431
9782924663431
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