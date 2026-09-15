Minuit Sonne et Farandole

Dooooong ? ! C'est l'heure. Minuit a sonné. Juno, Minne et Liondoux s'éveillent en secret, glissent hors du lit, traversent la maison endormie et s'élancent vers les bois. Cachés derrière les buissons, les trois complices regardent une étrange parade s'avancer ? : ours, lièvres, grenouilles, cerfs et écureuils font résonner tambours, flûtes et maracas sous la lune ronde. Emportés par la musique, Juno, Minne et Liondoux tournent, rient et dansent... jusqu'à basculer dans la farandole. Paf ? ! La surprise passée, enfants et animaux échangent des danses, des rires et des mélodies... jusqu'au lever du soleil.