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Le très long cri de Tonton Grégory

Danielle Chaperon, Xavier Cadieux

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Quand Tonton Grégory se met à crier, toute sa famille se précipite au grenier pour l'aider. Oncles étranges, tantes extravagantes et même la sorcière Pacotille tenteront tout pour réconforter le pauvre tonton affolé. Ils lui hurleront une jolie chanson où il est question d'une bergère qui mange ses moutons, le relaxeront à coups d'électrocution, lui joueront un fabuleux solo d'accordéon... et rendront même visite à leur grand-mère - au cimetière. Mais malgré tous leurs efforts, Tonton Grégory criait encore ? ! Incapables de découvrir ce qui avait déclenché cette hystérie chez leur tonton chéri, ils le remettent au lit... C'est alors qu'ils remarquent un minuscule détail qui leur avait échappé au début de la journée. Serait-ce enfin la clé pour faire taire les cris ??

Par Danielle Chaperon, Xavier Cadieux
Chez Monsieur Ed

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Auteur

Danielle Chaperon, Xavier Cadieux

Editeur

Monsieur Ed

Genre

BD tout public

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Le très long cri de Tonton Grégory

Danielle Chaperon, Xavier Cadieux

Paru le 13/10/2026

48 pages

Monsieur Ed

16,00 €

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Scannez le code barre 9782924663417
9782924663417
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