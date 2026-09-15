Langues des strates

"Langues de strates" raconte ces couches qui nous composent. Pour ce premier livre dédié à l'écrit, le collectif Aristide tourne son regard vers l'intérieur, dans un mouvement naturel et interrogatif. Interface entre l'âme et le monde, l'être demeure le matériau premier, pour ensuite se déployer dans toutes les directions ? ; points cardinaux, abîmes et cieux confondus. Poésie, fiction et textes expérimentaux composent cette publication avec des auteur·ices romand·es comme Jérémie Gindre, Audrey Cavelius ou AbSTRAL compost et des auteur·es de la francophonie comme Marina Skalova, Thomas Vinau ou Laura Vazquez, lauréate du prix Goncourt de poésie 2023. Le livre est traversé de visuels réalisés par l'artiste genevois Antón de Macedo.