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#Roman francophone

Langues des strates

Aristide Collectif, Collectif Aristide

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"Langues de strates" raconte ces couches qui nous composent. Pour ce premier livre dédié à l'écrit, le collectif Aristide tourne son regard vers l'intérieur, dans un mouvement naturel et interrogatif. Interface entre l'âme et le monde, l'être demeure le matériau premier, pour ensuite se déployer dans toutes les directions ? ; points cardinaux, abîmes et cieux confondus. Poésie, fiction et textes expérimentaux composent cette publication avec des auteur·ices romand·es comme Jérémie Gindre, Audrey Cavelius ou AbSTRAL compost et des auteur·es de la francophonie comme Marina Skalova, Thomas Vinau ou Laura Vazquez, lauréate du prix Goncourt de poésie 2023. Le livre est traversé de visuels réalisés par l'artiste genevois Antón de Macedo.

Par Aristide Collectif, Collectif Aristide
Chez Editions art&fiction

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Auteur

Aristide Collectif, Collectif Aristide

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Littérature française

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Langues des strates

Aristide Collectif, Collectif Aristide

Paru le 18/08/2026

164 pages

Editions art&fiction

19,00 €

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Scannez le code barre 9782889641253
9782889641253
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