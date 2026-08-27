L'oeuf dans tous ses états

- 65 recettes salées et sucrées, classiques comme exotiques - Des recettes faciles pour faire twister les plats du quotidien - 95% des Français consomment des oeufs. Un Français consomme 237 oeufs par an L'oeuf, c'est aujourd'hui le produit phare de nos repas. A tel enseigne que la consommation dépasse parfais l'offre. L'oeuf est bon marché, facile à conserver, il se plie à de très nombreuses recettes tant salées que sucrées. Il est apprécié à tout âge et ses qualités nutritionnelles sont remarquables. Dans ce livre retrouvez pas moins de 65 recettes simples, faciles à réaliser pour une cuisine du quotidien en 3 chapitres : L'oeuf dans son plus simple appareil ; L'oeuf à toutes les sauces ; L'oeuf en version sucrée. Régalez-vous d'oeufs nuage, d'oeufs en gelée, de farçous aveyronnais, d'une chakchouka maghrebine aux poivrons, d'un bimbimbap coréen ou bien encore d'oeufs cocotte sucrés aux pommes, raisins, pistaches. Tout est bon dans l'oeuf, le jaune comme le blanc.