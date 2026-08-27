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#Roman francophone

Samira

Frédérick Houdaer, Judith Wiart

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France, 2014. Samira est hantée par une guerre qui ne devrait pas la concerner. L'un de ses enfants, Sofian, a disparu "là-bas" , sur ce territoire où Syriens, Russes et combattants de Daech s'affrontent. Mais la vie continue dans la cité du Bois-Joli, où elle élève seule son second fils, Jamil, encore lycéen, tandis que sa fille aînée suit des études de médecine. Elle retrouve souvent Zaïa, sa meilleure amie, qui, elle aussi, a vu son fils partir en Syrie, mais a eu la chance de le voir revenir. Alors que l'irruption d'un molosse sème la terreur dans le quartier, elle va découvrir que la réalité peut parfois dépasser le plus cruel des contes qu'elle racontait à ses enfants... Judith Wiart et Frédérick Houdaer signent un roman d'une grande sensibilité, où la tendresse s'oppose à la violence du quotidien.

Par Frédérick Houdaer, Judith Wiart
Chez Kubik Editions

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Auteur

Frédérick Houdaer, Judith Wiart

Editeur

Kubik Editions

Genre

Littérature française

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Samira

Frédérick Houdaer, Judith Wiart

Paru le 10/09/2026

Kubik Editions

15,00 €

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Scannez le code barre 9782350831329
9782350831329
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