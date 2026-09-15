IA et revenu

Avec l'IA, les entreprises ne changent pas seulement leurs outils ; elles réinventent leur manière de créer, distribuer et capturer de la valeur. Offres adaptatives, incitations hyper-personnalisées, modèles à la performance, agents capables de négocier en temps réel : une nouvelle économie se programme, sous nos yeux. La vraie question n'est plus quel est le bon prix ? Elle devient : quelle relation voulons-nous construire - et préserver - à travers nos choix économiques ? Augustin Manchon et François Candelon défendent une conviction forte : la révolution de l'IA se joue dans la gouvernance des décisions économiques. Créer sans manipuler, personnaliser sans enfermer, automatiser sans déresponsabiliser. Les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront écrire leur propre constitution économique - et la tenir. Nourri de cas concrets, de scènes prospectives et de guides d'application, ce livre n'est ni un essai d'opinion ni un manuel technique : c'est un cadre d'analyse accessible à tous et une boussole stratégique pour comprendre, arbitrer et gouverner la valeur à l'ère de l'IA. Un livre pour les dirigeants, investisseurs et administrateurs qui veulent transformer cette puissance nouvelle en avantage durable - mais aussi pour les managers, étudiants et chercheurs qui veulent comprendre comment l'IA redessine ce que nous payons, ce que nous valorisons - et ce que nous voulons faire durer. Augustin Manchon est Senior Advisor en stratégie de pricing et fondateur de Manchon & Company. Ancien responsable mondial du pricing chez Deloitte puis Accenture, il accompagne depuis plus de trente ans des dirigeants, fonds d'investissement et entreprises. Enseignant à HEC Paris, à l'Université Paris-Dauphine et à l'University of Toronto, il intervient également comme conférencier et conseiller auprès de comités exécutifs et d'investisseurs. François Candelon est responsable de la création de valeur et du pilotage du portefeuille chez Seven2, fonds d'investissement européen. Ancien responsable mondial du secteur Telecom au Boston Consulting Group, il est conférencier, enseignant et conseiller de dirigeants et accompagne depuis trente ans les entreprises dans leurs grandes transformations stratégiques et technologiques. Préface de Jean-Manuel Izaret, Senior Partner au Boston Consulting Group, basé dans la Silicon Valley. Ancien responsable mondial de la pratique Pricing, Marketing & Sales du BCG, il est l'un des spécialistes internationaux de référence du pricing stratégique, des modèles de revenus et de la création de valeur.