Le soin des choses

" Un grand livre de sociologie et de philosophie politique qui invite à dépasser l'opposition entre ceux qui s'occupent des objets et ceux qui prennent soin du vivant. " Philosophie magazine Pour faire face à l'obsolescence programmée et à la surproduction, que l'on camoufle sous le mantra de l'" innovation ", nous avons déjà sous les yeux, sans toujours le voir, tout un peuple qui s'emploie à faire durer les choses en en prenant soin. Ces arts de la maintenance sont un réservoir exemplaire de millions de pratiques et de savoirs qui ont vocation à s'étendre pour imposer la logique de la stabilité du monde contre la catastrophe climatique en cours.