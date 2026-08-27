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Le soin des choses

Jérôme Denis, David Pontille

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" Un grand livre de sociologie et de philosophie politique qui invite à dépasser l'opposition entre ceux qui s'occupent des objets et ceux qui prennent soin du vivant. " Philosophie magazine Pour faire face à l'obsolescence programmée et à la surproduction, que l'on camoufle sous le mantra de l'" innovation ", nous avons déjà sous les yeux, sans toujours le voir, tout un peuple qui s'emploie à faire durer les choses en en prenant soin. Ces arts de la maintenance sont un réservoir exemplaire de millions de pratiques et de savoirs qui ont vocation à s'étendre pour imposer la logique de la stabilité du monde contre la catastrophe climatique en cours.

Par Jérôme Denis, David Pontille
Chez La Découverte

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Auteur

Jérôme Denis, David Pontille

Editeur

La Découverte

Genre

Notions

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Le soin des choses

Jérôme Denis, David Pontille

Paru le 27/08/2026

300 pages

La Découverte

13,50 €

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