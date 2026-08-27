L'inconscient ou l'oubli de l'histoire

Et si l'inconscient lui-même n'échappait pas à l'histoire ? Et si l'invariant variait ? En laissant croire que la structure de la personnalité observée chez ses patients viennois à la ? n du XIXe siècle touchait à l'homme éternel, Freud a laissé la psychanalyse prisonnière d'un postulat encombrant. Nourri de sciences sociales, ce livre entend montrer combien notre vie psychique profonde est tout imprimée d'histoire. Il retrace, sur la longue durée, les lentes transformations du refoulement pulsionnel et du contrôle des émotions, puis leur étroite corrélation aux révolutions silencieuses des moeurs et de la vie affective. Il scrute les déplacements des désirs et des interdits, des seuils de pudeur et des frontières de l'intime ; il décrit les mutations sourdes des complexes, des fantasmes et des rêves au gré des métamorphoses de la famille, des rapports de genre et de l'imaginaire social. Et conclut à l'existence de troubles d'époque et de névroses de classe. Il rappelle ainsi qu'il a fallu des siècles d'histoire pour façonner les inconscients qui sont les nôtres. Car, à trop séparer la psyché du social-historique, nous avons trop ignoré jusqu'à quel point notre vie affective et psychique demeure, dans ses strates les plus enfouies et obscures, pétrie de social, de culture et d'histoire.