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Le comportement du consommateur

Samuel Mayol

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La collection "Gestion 360°" propose des guides pour permettre aux étudiants de comprendre le paysage complexe des domaines de la gestion. Alliant théorie et pratique, elle propose des ouvrages de cours exhaustif avec de nombreux exemples et éléments visuels (schémas, tableaux...) accompagné d'études de cas minutieusement élaborées pour montrer aux étudiants comment la théorie fonctionne dans le monde réel. Ces ouvrages offrent des boîtes à outils pragmatiques soigneusement conçue pour être directement applicable lors des examens. Elle s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Sciences de Gestion, en BUT, en Ecole de commerce et en IAE. Le comportement du consommateur se définit comme l'ensemble des activités et des processus mentaux et sociaux par lesquels les individus ou les groupes sélectionnent, achètent, utilisent et se séparent de biens, services, idées ou expériences dans le but de satisfaire leurs besoins et leurs désirs. L'étude du comportement du consommateur occupe une place centrale dans les sciences de gestion et le marketing et implique de s'interroger sur une multitude de facteurs - psychologiques, sociaux, culturels, émotionnels, contextuels - qui influencent chacune des étapes du parcours d'achat. A l'ère du digital, alors que les modes de consommation évoluent et que les attentes se diversifient, cette compréhension devient un levier primordial pour concevoir des stratégies pertinentes, adapter l'offre et construire des relations durables avec les clients.

Par Samuel Mayol
Chez Ellipses

|

Auteur

Samuel Mayol

Editeur

Ellipses

Genre

Marketing

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Le comportement du consommateur

Samuel Mayol

Paru le 15/09/2026

400 pages

Ellipses

34,00 €

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