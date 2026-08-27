S'il est loisible de méditer sur les mystères insondables du monde que nous habitons, le fait que la science parvienne à le rendre compréhensible devrait, en soi, être un sujet d'étonnement. Pourquoi l'ingéniosité du vivant anticipe-t-elle nos techniques ? Pourquoi les mathématiques les plus abstraites décrivent-elles le réel ? Conjuguant sciences sociales et sciences du vivant, Bernard Lahire remonte aux racines du réalisme pour élucider l'" éternel mystère " : pourquoi comprenons-nous le monde ? Comment se fait-il que la nature ait déjà " inventé " tant de mécanismes que l'humanité s'efforce de concevoir techniquement ? A quoi faut-il attribuer cette analogie entre l'" ingéniosité sans ingénieurs " du vivant et l'ingéniosité intentionnelle humaine ? Comment expliquer que nos techniques efficaces aient souvent fourni des modèles de compréhension scientifique du monde ? De quel réalisme involontaire procèdent les mathématiques les plus pures lorsque, indépendamment de toute considération empirique, elles se révèlent adéquates pour saisir des phénomènes réels ? Derrière ces questions apparemment différentes auxquelles Bernard Lahire s'attache à répondre dans ce livre se cache une énigme majeure : pourquoi comprenons-nous le monde ? Pour résoudre ce qu'Albert Einstein qualifiait d'" éternel mystère ", il faut résolument plonger vers les racines du réalisme, en faisant entrer dans la réflexion des faits tirés autant de l'histoire et de l'anthropologie des sciences et des techniques que de la biologie évolutive, de l'écologie, de l'éthologie, de la sociologie ou des neurosciences. En revenant aux lois fondamentales du vivant, on prend alors conscience que la science et la technique prolongent culturellement des facultés sensorielles et cognitives issues de l'adaptation au monde dans lequel nous avons évolué. Dans le nouvel âge de l'ignorance que nous traversons, cette perspective nous rappelle que, loin d'être un luxe spéculatif ou une construction symbolique parmi d'autres, la connaissance scientifique s'ancre dans des contraintes réelles et nous permet de les maîtriser en vue d'assurer notre survie.