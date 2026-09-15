"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante conçue pour les étudiants en licence de droit, en licence AES et les candidats aux concours administratifs. Cet ouvrage couvre le droit de la fonction publique à travers 100 fiches synthétiques et des flashcards (mots-clés au recto, définitions au verso), reliées entre elles pour faciliter la compréhension et les révisions. Un outil pratique et efficace pour apprendre différemment et réussir ses examens. Manon Decaux est maîtresse de conférences en Droit public à l'Université Sorbonne Paris Nord.