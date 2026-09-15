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Le droit de la fonction publique

Manon Decaux

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"Le droit en fiches et en flashcards" est une collection innovante conçue pour les étudiants en licence de droit, en licence AES et les candidats aux concours administratifs. Cet ouvrage couvre le droit de la fonction publique à travers 100 fiches synthétiques et des flashcards (mots-clés au recto, définitions au verso), reliées entre elles pour faciliter la compréhension et les révisions. Un outil pratique et efficace pour apprendre différemment et réussir ses examens. Manon Decaux est maîtresse de conférences en Droit public à l'Université Sorbonne Paris Nord.

Par Manon Decaux
Chez Ellipses

|

Auteur

Manon Decaux

Editeur

Ellipses

Genre

Fonction publique

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Le droit de la fonction publique

Manon Decaux

Paru le 15/09/2026

300 pages

Ellipses

26,00 €

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Scannez le code barre 9782340120631
9782340120631
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