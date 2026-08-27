Céline Dion, album par album

La vie de Céline Dion année après année, de son premier single à son retour triomphal sur scène en 2026, dans un beau-livre avec ses plus belles photos Véritable légende vivante de la chanson, Céline Dion a parcouru un long chemin depuis son premier single, à 13 ans : "Ce n'était qu'un rêve" lui assure un succès quasi-immédiat. Ses ballades puissantes, comme "My heart will go on", sa voix incroyable et ses performances émouvantes, ont fait d'elle une icône mondiale de la musique, statut qui perdure aujourd'hui encore. Elle continue d'inspirer des générations entières avec sa carrière et ses chansons, montrant que la passion et le dévouement peuvent mener à la réussite. Avec 27 albums, dont 15 en français, 7 lives, 14 compilations et près de 130 singles, elle est l'une des artistes ayant vendu le plus de disques dans le monde (plus de 230 millions), juste derrière les Beatles, Elvis, Mickael Jackson et Madonna. Année après année, ce beau-livre très illustré rend hommage à une carrière prolifique et exemplaire, à l'artiste célébrée, à la femme engagée (lutte contre la mucoviscidose, Unicef, Croix Rouge, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture...). Découvrez les coulisses des enregistrements, les paroliers, les musiciens... et un grand nombre d'anecdotes peu connues, sous la plume du journaliste Jérémy Paraye, expert française de la chanteuse.