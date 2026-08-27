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Comptabilité

Emmanuelle Plot-Vicard, Madeleine Deck

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Un outil complet de révision et d'entraînement : Cours, QCM commentés, entraînement. Organisé en vingt-trois fiches thématiques, ce best-seller en comptabilité permet de réviser rapidement et facilement les fondamentaux de la comptabilité. Chaque fiche comprend l'essentiel des connaissances au programme, un QCM dont le corrigé est l'occasion de rappeler les notions incontournables, et des exercices corrigés. Le livre propose également des schémas et tableaux de synthèse, ainsi que des études de cas.

Par Emmanuelle Plot-Vicard, Madeleine Deck
Chez Vuibert

|

Auteur

Emmanuelle Plot-Vicard, Madeleine Deck

Editeur

Vuibert

Genre

Comptabilité générale

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Comptabilité

Emmanuelle Plot-Vicard, Madeleine Deck

Paru le 27/08/2026

256 pages

Vuibert

18,90 €

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Scannez le code barre 9782311415926
9782311415926
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