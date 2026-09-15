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Cours de droit administratif général

Xavier Braud

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Le droit administratif encadre les activités des administrations publiques, telles que la gestion des services publics, la passation des marchés, et la régulation économique et sociale. Il protège également les droits des citoyens en assurant le respect des principes juridiques fondamentaux. Cet ouvrage aborde, selon une division classique et claire, dans la première partie les outils de l'action administrative (service public...), dans la seconde ce sont les finalités de l'action administrative (service public). Les deux dernières parties sont relatives l'une à la légalité administrative (les sources et notions...), et l'autre au contrôle de l'administration par le juge. Les points forts - Parfaitement actualisée cette nouvelle édition aborde l'intégralité du droit administratif tel qu'il apparaît traditionnellement dans les programmes de 2 ? année de LIcence (L2). - Une présentation hyperstructurée et logique qui favorise une recherche, une lecture, une compréhension et un apprentissage rapides et efficaces - Mise à jour complète : intègre les dernières actualités législatives et jurisprudentielles

Par Xavier Braud
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Xavier Braud

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit administratif général

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Cours de droit administratif général

Xavier Braud

Paru le 15/09/2026

600 pages

Gualino Editeur

31,50 €

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Scannez le code barre 9782297288644
9782297288644
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