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#Imaginaire

Les entrailles du temps

Fabien Olicard

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Le troisième volume de la saga imaginée par Fabien Olicard, où VOUS incarnez le protagoniste dans un univers où le suspense et les rebondissements sont diaboliquement dispersés. Vous avez pris le large. Devant vous, une terre étrangère ou un mirage. Naufragé sur l'île mystérieuse des Nivélis, vous cherchez la légendaire Confrérie de Nuada. Explorez des ruines anciennes, déchiffrez des énigmes et affrontez des gardiens mystiques. Au coeur de l'île, les Entrailles du Temps vous attendent. Mais attention : chaque décision peut réécrire votre histoire... ou l'effacer à jamais ! Dans cette fiction interactive de Fabien Olicard, chacun de vos choix est une bifurcation, chaque page un risque. Egalement chez Pocket : La Harpe des quatre saisons et La Confrérie de Nuada.

Par Fabien Olicard
Chez Pocket

|

Auteur

Fabien Olicard

Editeur

Pocket

Genre

Fantasy

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Les entrailles du temps

Fabien Olicard

Paru le 27/08/2026

360 pages

Pocket

9,00 €

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Scannez le code barre 9782266357982
9782266357982
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