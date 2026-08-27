La ballade de Ronan McCoy

La vie de Brendan tourne autour de son meilleur ami, Ronan. Que va-t-il devenir lorsque celui-ci est victime d'un accident qui le changera à tout jamais ? Brendan, élève discret et réservé, voit son monde basculer lorsque son meilleur ami Ronan, sportif et populaire, devient paralysé à la suite d'un accident. Entre visites régulières, révisions et un travail difficile, Brendan se retrouve confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée, tandis que l'amitié entre les deux jeunes hommes évolue au rythme des progrès de Ronan. Mais la fin de l'année approche et avec elle, un nouveau défi que Brendan n'est pas prêt à affronter.