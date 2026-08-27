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#Bande dessinée jeunesse

La ballade de Ronan McCoy

Colin Morgan

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La vie de Brendan tourne autour de son meilleur ami, Ronan. Que va-t-il devenir lorsque celui-ci est victime d'un accident qui le changera à tout jamais ? Brendan, élève discret et réservé, voit son monde basculer lorsque son meilleur ami Ronan, sportif et populaire, devient paralysé à la suite d'un accident. Entre visites régulières, révisions et un travail difficile, Brendan se retrouve confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée, tandis que l'amitié entre les deux jeunes hommes évolue au rythme des progrès de Ronan. Mais la fin de l'année approche et avec elle, un nouveau défi que Brendan n'est pas prêt à affronter.

Par Colin Morgan
Chez Pocket

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Auteur

Colin Morgan

Editeur

Pocket

Genre

Romans, témoignages & Co

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La ballade de Ronan McCoy

Colin Morgan

Paru le 27/08/2026

432 pages

Pocket

19,50 €

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