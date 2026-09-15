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Cultiver le plaisir de la lecture dès maternelle PS-MS-GS

Jessica Mazelle

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Cultiver le plaisir de la lecture dès la maternelle est un guide pédagogique qui donne les clés pour : initier le parcours de lecteur, enseigner la compréhension d'histoires au travers d'activités riches et variées, développer une relation vivante et durable entre l'enfant et le livre. Il est structuré en quatre parties. L'essentiel à connaître sur la littérature de jeunesse. Les pratiques de classe : espace bibliothèque, types de lecture, choix des albums et lecture en réseaux. La construction du parcours de lecteur et les actions pour faire vivre la lecture en classe et en dehors, notamment avec les familles. L'enseignement de la compréhension : séquence type et thèmes par niveau. + Ressources à télécharger : carnet de lecteur, affichages, cartes à manipuler... Au coeur des apprentissages, donner le goût de la lecture La collection Albums à dévorer apporte une réponse adaptée aux objectifs du programme 2025 " Ecouter et comprendre différentes formes d'écrits ". Le dispositif permet de : développer le plaisir de la lecture, construire une relation entre l'enfant et le livre, poser les bases de la compréhension de textes lus par le professeur, initier un parcours de lecteur et une première culture littéraire.

Par Jessica Mazelle
Chez Nathan

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Auteur

Jessica Mazelle

Editeur

Nathan

Genre

Maternelle Eveil

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Cultiver le plaisir de la lecture dès maternelle PS-MS-GS

Jessica Mazelle

Paru le 05/10/2026

208 pages

Nathan

35,00 €

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Scannez le code barre 9782095063238
9782095063238
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