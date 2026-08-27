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Institutions juridictionnelles

Jean-Jacques Taisne

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Une présentation synthétique de l'ensemble des institutions juridictionnelles. L'ouvrage présente, sous forme schématique, l'organisation de la justice (juridictions et personnel judiciaire) et son fonctionnement (accès au juge et office du juge). Il a été rédigé en pensant aux étudiants qui préparent une carrière judiciaire mais aussi à ceux qui, commençant leurs études juridiques, doivent se forger au contact de la jurisprudence et ne peuvent ignorer les principaux rouages de la justice. Cet ouvrage est indispensable aux étudiants de licence 1 de droit ainsi qu'aux candidats aux concours administratifs et à l'examen d'entrée des Centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA).

Par Jean-Jacques Taisne
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Jean-Jacques Taisne

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Institutions judiciaires

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Institutions juridictionnelles

Jean-Jacques Taisne

Paru le 27/08/2026

Editions Dalloz

18,00 €

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Scannez le code barre 9782247248872
9782247248872
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