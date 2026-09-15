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Maths super simples - CM1 - 2026 - Guide pédagogique

Erwan Hartereau

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Les points forts du guide pédagogique Un guide pour le CM1, pas à pas, pour des séquences clé en main. JOUR 1 - L'activité de calcul mental, à mener en décroché ou au début de la séance. - L'activité de manipulation très détaillée, éprouvée en classe et étayée par la photographie : - objectifs, - matériel nécessaire pour l'élève et pour la classe, - mise en situation, phase de recherche, mise en commun, institutionnalisation, pistes de remédiation, - suggestions de verbalisations, - reproduction de la trace écrite à télécharger sur le site ressources. JOUR 2 - L'activité de calcul mental, à mener en décroché ou au début de la séance. - L'application, guidée ou en autonomie, sur le fichier de l'élève. - Les corrigés des exercices indiqués directement sur la reproduction de la page de l'élève. - L'explication des erreurs fréquemment rencontrées chez les élèves, complétées par des pistes de remédiation.

Par Erwan Hartereau
Chez Bordas Editions

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Auteur

Erwan Hartereau

Editeur

Bordas Editions

Genre

Primaire

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Maths super simples - CM1 - 2026 - Guide pédagogique

Erwan Hartereau

Paru le 15/09/2026

256 pages

Bordas Editions

45,00 €

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Scannez le code barre 9782047409367
9782047409367
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