Ce que l'école fait aux filles

SEXISME AU COLLEGE ET AU LYCEE : L'ENQUETE Le sexisme au collège et au lycée, ce sont des filles insultées, sexualisées, humiliées - au mieux, sous le regard impuissant des adultes qui les entourent, au pire, avec leur ordinaire complicité. Le sexisme au collège et au lycée, ce sont des élèves renvoyées chez elles pour quelques centimètres de peau dévoilés. Ce sont des espaces communs qui se révèlent hostiles aux filles, des corps qu'il faut contrôler, contenir, taire. Ce sont des adolescentes qui apprennent très tôt à se faire petites ; des agressions qu'on minimise et des victimes sidérées à qui l'on intime de s'adapter ou de changer de classe. Le sexisme au collège et au lycée, ce sont aussi des personnels sans moyens et une institution qui échoue à protéger, voire qui participe à la maltraitance. A partir d'une enquête de terrain et de témoignages saisissants, ce livre révèle l'ampleur des violences sexistes et sexuelles dans les établissements publics comme privés, et à quel point elles façonnent durablement la vie des filles.