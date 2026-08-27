La Manipulation

Tel est pris qui croyait prendre Amours flouées, argent détourné, harcèlement moral, publicités douteuses, silences trompeurs ou encore "affaires" politico-financières : les manipulations sont présentes dans une infinité de situations de la vie quotidienne et la crainte d'en être la victime se généralise. Fabrice d'Almeida propose une synthèse sur une notion apparue au XVIIIe siècle et qui s'est substituée peu à peu à celle de ruse. Alors que la recherche de la transparence est sans cesse revendiquée, ce livre invite à s'interroger sur la place prise par la figure de la "pieuvre" qui incarne l'intelligence dévoyée des puissants au détriment de celle du "renard" qui se joue subtilement des règles du social.