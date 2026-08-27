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Annales Mathématiques 1re Spécialité

Joël Ternoy, Isabelle Strancar

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Révise les automatismes, teste tes connaissances avec 385 QCM et prépare-toi efficacement à la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques du Bac 2027. > sujets de l'épreuve de spécialité, pour les élèves ayant choisi la spécialité Mathématiques. Sujets corrigés et commentés Spécialement conçu pour les élèves de Première Générale suivant l'enseignement de spécialité Mathématiques, cet ouvrage de la collection Annales ABC du BAC permet de préparer efficacement la nouvelle épreuve anticipée grâce à un entraînement progressif et méthodique. > Une préparation complète à la nouvelle épreuve - Préparation spécifique à l'épreuve anticipée de mathématiques - Présentation des exigences de l'examen - Entraînement dans les conditions réelles du Bac - Méthodes et conseils pour gagner en efficacité le jour J > Tous les automatismes de maths expliqués - Automatismes détaillés pas à pas - Rappels des notions essentielles - Fiches " Faire le point " pour maîtriser les méthodes clés > Un entraînement intensif pour progresser - 385 QCM d'entraînement - Aides pas à pas tout au long des révisions - Exercices pour vérifier ses acquis - Développement des réflexes indispensables en mathématiques > Des sujets corrigés pour se préparer efficacement - 3 sujets complets corrigés + le sujet officiel 2026 corrigé - Corrigés détaillés et expliqués - Méthodologie de résolution pour comprendre les attentes des correcteurs > La garantie Nathan Nathan accompagne chaque année des milliers de lycéens avec des ouvrages conformes aux programmes officiels, rédigés par des enseignants experts et pensés pour la réussite aux examens. Le guide indispensable pour maîtriser les automatismes, s'entraîner régulièrement et aborder l'épreuve anticipée de maths avec confiance.

Par Joël Ternoy, Isabelle Strancar
Chez Nathan

|

Auteur

Joël Ternoy, Isabelle Strancar

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques

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Annales Mathématiques 1re Spécialité

Joël Ternoy, Isabelle Strancar

Paru le 27/08/2026

144 pages

Nathan

8,90 €

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