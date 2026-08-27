Le système éducatif français

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. Réussissez vos études supérieures et vos examens ! Rédigé par un spécialiste et entièrement mis à jour, cet ouvrage permet de comprendre l'ensemble de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement en France au XXIe siècle. Les fiches thématiques et synthétiques dressent un panorama complet de l'école maternelle jusqu'aux formations du Supérieur et analysent les grands enjeux de l'école d'aujourd'hui. Public ciblé : Etudiants préparant l'épreuve orale du concours de professeur des écoles Etudiants préparant les concours de l'enseignement du second degré (général et professionnel) Etudiants préparant les concours de documentaliste et de conseiller d'orientation-psychologue Etudiants préparant les concours de recrutement des personnels de l'Education nationale Représentants des parents d'élèves Personnels et professeurs en poste en écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur