EPS et Projection dans le métier Tout-en-un L3

Découvrez notre nouvel ouvrage L3 pour préparer la 2e épreuve d'admission Oral - EPS et Projection dans le métier - du Concours de Professeur des Ecoles (CRPE) 2027-2028. Conforme programme 2025. Descriptif - Un ouvrage avec une maquette claire, efficace, pratique, qui répond directement aux questions que se posent les étudiants de L3 pour préparer l'oral du CRPE. - Des QCM pour s'évaluer. - Toutes les connaissances indispensables en EPS et Système éducatif. Points forts - Des fiches récapitulatives et des cartes mentales pour mieux mémoriser. - La méthodologie pour comprendre ce qui est attendu à la 2e épreuve d'admission. - Tous les conseils pour se préparer à l'exposé, à l'échange avec le jury et à l'entretien. - De très nombreux exemples de questions et de sujets pour s'entrainer à l'épreuve.