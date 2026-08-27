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Philosophie Tle

Gérard Durozoi, Gérard Dorozoi, Denis Vanhoutte

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Réussir l'épreuve de philosophie du Bac 2027 avec Nathan Cet ouvrage accompagne les élèves de Terminale Générale dans leur préparation à l'épreuve de philosophie grâce à une méthode efficace, des entraînements progressifs et des corrigés détaillés. > Une préparation complète au Bac - 48 sujets corrigés pour s'entraîner dans les conditions de l'examen - Sujets du Bac 2026 corrigés - Corrigés détaillés pour comprendre les attentes des correcteurs - Aides méthodologiques pour progresser étape par étape > Réviser l'essentiel du programme - Fiches de révision synthétiques - Rappels de cours pour consolider les notions clés - QCM d'auto-évaluation - Exercices variés pour vérifier ses acquis > Acquérir la bonne méthode - Les bonnes pratiques pour réussir la dissertation et l'explication de texte - Des sujets guidés "pas à pas" - Une méthode mise en contexte pour développer l'argumentation et la réflexion personnelle > Les atouts Nathan - Contenus pédagogiques conçus pour les exigences du nouveau Bac - Ressources numériques complémentaires accessibles via smartphone - Expertise reconnue de Nathan dans l'accompagnement scolaire et la réussite aux examens Le livre idéal pour gagner en confiance, maîtriser la méthode et maximiser ses chances de réussite à l'épreuve de philosophie du Bac 2027.

Par Gérard Durozoi, Gérard Dorozoi, Denis Vanhoutte
Chez Nathan

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Auteur

Gérard Durozoi, Gérard Dorozoi, Denis Vanhoutte

Editeur

Nathan

Genre

Philosophie

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Philosophie Tle

Gérard Durozoi, Gérard Dorozoi, Denis Vanhoutte

Paru le 27/08/2026

336 pages

Nathan

8,90 €

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