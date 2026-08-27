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#Roman jeunesse

Freya de Montenegro

Catherine Kalengula, Ariane Delrieu, Anne-Lise Nalin

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Rien n'est impossible grâce à la magie de la danse ! A New York, Freya découvre l'éclat envoûtant des Magic Halls, un monde où la magie imprègne chaque pas. Très vite, son talent attire l'attention de Carla, la directrice du prestigieux Starlight. Freya y fait la rencontre de Jack, un garçon des rues au don indompté. Ensemble, ils éveillent l'intérêt d'une société secrète engagée dans une lutte contre la Confrérie, ennemie jurée de la Danse des Sortilèges. Entre répétitions et filatures nocturnes, Freya et Jack devront apprendre à accorder leurs forces. Leur mission : protéger le monde magique et transformer la danse en véritable arme.

Par Catherine Kalengula, Ariane Delrieu, Anne-Lise Nalin
Chez Nathan

|

Auteur

Catherine Kalengula, Ariane Delrieu, Anne-Lise Nalin

Editeur

Nathan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Freya de Montenegro

Catherine Kalengula, Ariane Delrieu, Anne-Lise Nalin

Paru le 27/08/2026

336 pages

Nathan

13,95 €

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Scannez le code barre 9782095059217
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