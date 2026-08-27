Freya de Montenegro

Rien n'est impossible grâce à la magie de la danse ! A New York, Freya découvre l'éclat envoûtant des Magic Halls, un monde où la magie imprègne chaque pas. Très vite, son talent attire l'attention de Carla, la directrice du prestigieux Starlight. Freya y fait la rencontre de Jack, un garçon des rues au don indompté. Ensemble, ils éveillent l'intérêt d'une société secrète engagée dans une lutte contre la Confrérie, ennemie jurée de la Danse des Sortilèges. Entre répétitions et filatures nocturnes, Freya et Jack devront apprendre à accorder leurs forces. Leur mission : protéger le monde magique et transformer la danse en véritable arme.