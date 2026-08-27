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#Roman francophone

Les fils du kapokier

Jean-Philippe Louis

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Anicet et Calixte ont grandi ensemble dans une petite vallée de la Guadeloupe. L'un écoute, observe, recueille les secrets du quartier ; l'autre n'a cure des histoires, chante, provoque et attire les regards. Anicet est un " mako ", celui qui aime s'occuper des affaires d'autrui ; autour de lui, les " taties " commentent, protègent et transmettent la mémoire du pays. Sur leur rocher, sous l'ombre du kapokier - un arbre également appelé fromager aux Antilles, auquel on prête des pouvoirs maléfiques -, les deux garçons se jurent sans le dire une fidélité absolue. Mais les fils héritent aussi de ce que les pères ont caché. A mesure qu'Anicet découvre son passé familial, son amitié avec Calixte prend une dimension nouvelle, comme si leurs vies rejouaient une histoire commencée avant eux. Porté par une langue ample, drôle et musicale traversée de mots créoles qui lui donnent sa chair et son rythme, Les fils du kapokier fait vibrer une Guadeloupe intime, moderne et puissamment romanesque.

Par Jean-Philippe Louis
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Jean-Philippe Louis

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Les fils du kapokier

Jean-Philippe Louis

Paru le 27/08/2026

224 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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Scannez le code barre 9782073161154
9782073161154
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