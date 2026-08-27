Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Cute !

Kate Nolan, Becky Cas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre pour apprendre à dessiner dans le style cute, avec des illustrations étape par étape. Des cupcakes aux nuages en passant par des chats, des hamburgers, des cactus, des lapins et bien plus encore ! En suivant les instructions claires de ce livre, les enfants pourront apprendre à dessiner de nombreux personnages, objets et animaux dans le style cute. Chaque double-page inclut les étapes expliquées clairement avec des illustrations et une page blanche pour pouvoir s'entrainer et personnaliser ses créations toutes mignonnes. dès 4 ans

Par Kate Nolan, Becky Cas
Chez Usborne

|

Auteur

Kate Nolan, Becky Cas

Editeur

Usborne

Genre

Peinture et dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cute ! par Kate Nolan, Becky Cas

Commenter ce livre

 

Cute !

Kate Nolan, Becky Cas

Paru le 27/08/2026

96 pages

Usborne

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781806071395
9781806071395
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.