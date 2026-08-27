Un livre pour apprendre à dessiner dans le style cute, avec des illustrations étape par étape. Des cupcakes aux nuages en passant par des chats, des hamburgers, des cactus, des lapins et bien plus encore ! En suivant les instructions claires de ce livre, les enfants pourront apprendre à dessiner de nombreux personnages, objets et animaux dans le style cute. Chaque double-page inclut les étapes expliquées clairement avec des illustrations et une page blanche pour pouvoir s'entrainer et personnaliser ses créations toutes mignonnes. dès 4 ans