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Gokurakugai Pack Offre Découverte T01 et T02

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Un pack comprenant les tomes 1 et 2 de la série au prix d'un tome. Animé, coloré, saturé d'odeurs de plats savoureux, Gokurakugai a tout du quartier populaire par excellence ! Du moins... en apparence. Car les différentes populations qui s'y croisent et la nature de leurs activités en font davantage une zone de non-droit. Et quand le ciel s'assombrit, que les lumières des rues déclinent, Gokurakugai dévoile un côté obscur et hostile envers ses habitants. Face au danger, seul le "bureau des résolutions", tenu par Tao & Alma, peut vous prêter secours ! Cette fois, leur mission consiste à aider un jeune garçon à retrouver son ami disparu. Tout porte à croire que cette affaire est liée à la multiplication de cadavres d'animaux sauvagement massacrés dans le quartier...

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Gokurakugai Pack Offre Découverte T01 et T02

Paru le 16/09/2026

384 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043308307
9791043308307
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