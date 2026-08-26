Blue Lock Tome 34

Grâce au dernier but d'Isagi, le club allemand décroche une victoire totale et met un terme au tournoi ! Les enchères finales sont révélées et Isagi apprend enfin sa position parmi les 23 survivants en lice pour le titre de numéro un... La liste des joueurs éliminés du Blue Lock est également dévoilée, avec une énorme surprise que personne n'aurait pu prévoir ! Le prochain défi ne sera rien d'autre que la Coupe du monde U-20, durant laquelle le Blue Lock s'apprête à dévorer les joueurs de la planète entière !