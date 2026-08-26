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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

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Grâce au dernier but d'Isagi, le club allemand décroche une victoire totale et met un terme au tournoi ! Les enchères finales sont révélées et Isagi apprend enfin sa position parmi les 23 survivants en lice pour le titre de numéro un... La liste des joueurs éliminés du Blue Lock est également dévoilée, avec une énorme surprise que personne n'aurait pu prévoir ! Le prochain défi ne sera rien d'autre que la Coupe du monde U-20, durant laquelle le Blue Lock s'apprête à dévorer les joueurs de la planète entière !

Par Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura
Chez Pika Edition

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Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Blue Lock Tome 34

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Paru le 26/08/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043306594
9791043306594
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