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La voie de l'assassin Tome 3

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

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Les quarante mille hommes menés par Imagawa Yoshimoto avancent vers la province d'Owari, défendue par Oda Nobunaga. Mais ce dernier ne peut opposer que quelques milliers de soldats... La bataille qui s'apprête à éclater changera le destin du pays ! Voici un autre grand classique de récits historiques qui rejoint le catalogue Panini. Ce titre réunit deux noms incontournables pour les amateurs du genre : Koike Kazuo au scénario et Kojima Gôseki au dessin, les créateurs de Lone Wolf & Cub, autre manga patrimonial disponible au catalogue. Ici, l'accent n'est pas mis sur les samouraïs, mais sur une grande figure historique du Japon : Hanzô Hattori. Un nom qui résonne encore aujourd'hui, à la croisée de l'histoire et de la pop culture. Entouré de mystères, il est considéré comme le plus talentueux des ninjas qui a accompagné Ieyasu Tokugawa dans sa quête d'unification du pays. Koike et Kojima nous plongent dans le passé de cet homme et dans sa relation avec Ieyasu.

Par Kazuo Koike, Gôseki Kojima
Chez Panini France

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Auteur

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

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La voie de l'assassin Tome 3

Kazuo Koike, Gôseki Kojima

Paru le 26/08/2026

400 pages

Panini France

19,99 €

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