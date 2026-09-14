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À la mémoire de mes sentiments, poèmes choisis

Frank O'Hara

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A l'occasion du centenaire de la naissance de Frank O'Hara, les éditions joca seria publient A la mémoire de mes sentiments, poèmes choisis, un volume imposant qui rend hommage à l'une des figures les plus marquantes de la scène artistique new-yorkaise des années 1950 et 1960. Traduite par Olivier Brossard, cette anthologie propose une traversée complète d'une oeuvre fulgurante, débutée à la fin des années 1940 et brutalement interrompue par la mort prématurée du poète à l'âge de 40 ans, renversé par une jeep sur une plage de Fire Island. Le livre rassemble les textes les plus célèbres de l'auteur, depuis ses poèmes-manifestes jusqu'à ses fragments les plus intimes, sans oublier ses vibrantes odes dédiées à des figures telles que Jackson Pollock ou Billie Holiday. L'ouvrage parvient à restituer la voix unique d'O'Hara, caractérisée par un mélange d'urgence du présent, d'érudition discrète et de sensualité joyeuse. Sa poésie s'y déploie comme une conversation continue avec le lecteur, captant chaque instant avec une précision saisissante. Plus qu'une simple anthologie, ce recueil est une invitation à pénétrer dans l'univers foisonnant d'un homme qui menait une double carrière d'envergure. Parallèlement à son écriture, Frank O'Hara officiait en tant que conservateur au Museum of Modern Art (MoMA), où il organisa des expositions majeures et signa la première monographie sur Pollock. Véritable agent de liaison, il sut créer des ponts entre la poésie, la musique d'avant-garde et l'expressionnisme abstrait, fréquentant aussi bien Willem de Kooning qu'Allen Ginsberg. A travers ce volume, c'est tout un monde de littérature, de peinture et de musique au coeur de Manhattan qui s'offre au lecteur.

Par Frank O'Hara
Chez Editions Joca Seria

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Auteur

Frank O'Hara

Editeur

Editions Joca Seria

Genre

Poésie

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À la mémoire de mes sentiments, poèmes choisis

Frank O'Hara trad. Olivier Brossard

Paru le 14/01/2027

400 pages

Editions Joca Seria

26,50 €

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